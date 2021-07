Tião Viana diz que ‘nova cloroquina’ pode causar impotência: “Brochalutamida”

“Como é mesmo, Proxalutamida ou BROCHAlutamida???”. A pergunta, com direito a caixa alta, risinhos e muita ironia, foi feita por meio do Twitter, em publicação da última segunda-feira (19) e foi feita por ninguém menos que o ex-governador do Acre por dois mandatos, médico infectologista e professor de medicina da Faculdade Federal do Acre (Ufac), Tião Viana. Não se sabe se o profissional fala como cientista ou se como o político cujo governo, no Acre, durou de 2011 a 2019.

Na publicação, Viana ironizou a informação a respeito da liberação de estudos pela Anvisa sobre o uso do medicamento proxalutamida – utilizado, principalmente, em pacientes com problemas de próstata – no combate à Covid-19. “É BROCHAlutamida?”, indagou, irônico.

Tião Viana levantou a hipótese, diante do possível novo tratamento precoce, do medicamento causar impotência sexual, se administrado para este público, diferente daquele que o medicamento atende em específico. O estudo clínico autorizado pela Anvisa busca avaliar a eficácia do medicamento na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e nos processos inflamatórios provocados pela covid-19. Tião Viana é contra o uso.