Tio diz que corpo de criança de 12 anos que sumiu após ação policial no AM tinha marcas de tiros; ‘Família toda quer Justiça’

Ele desapareceu no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (AM), na terça-feira (27), durante uma ação policial que resultou na prisão de um homem.

Familiares do menino Gabriel Lima dos Santos, de 12 anos, denunciam que o corpo da criança foi encontrado com marcas de tiros nessa quarta-feira (28).

Vizinhos e familiares afirmaram à Rede Amazônica que os policiais entraram atirando na casa do menino, e ele caiu no rio durante a ação. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o objetivo da ação era prender indivíduos envolvidos em crimes praticados na localidade.

O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, determinou à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança a abertura de procedimento para investigar o caso.

O tio do menino, Paulo Henrique Lima, de 27 anos, contou ao G1 que o corpo dele estava com cerca de cinco marcas de tiros, que o atingiram no peito, pernas e costa.

Ainda de acordo com ele, a família já buscou a polícia no intuito de encontrar os responsáveis pela morte de Gabriel, mas não teve sucesso. Eles pedem por “Justiça” e que os responsáveis sejam responsabilizados.

“Já fomos na delegacia e falam que não foram eles, jogam para a polícia em Manaus que jogam para a polícia de Iranduba e não acham um culpado. Não foi policial daqui, não foi de Manaus, não foi do Iranduba, então quem foi?! A família toda quer Justiça e que encontrem quem fez isso com meu sobrinho . Já temos até advogado no caso. Só queremos Justiça”, afirmou.

Após o ocorrido, vizinhos da família lamentaram a morte do menino. “Todo mundo conhece ele, ele é uma boa criança, jogador de futebol. Ele não fazia mal a ninguém”, disse a dona de casa Edileuza Pereira da Silva, vizinha da família.