TJAC nega pedido de Mazinho para manter máquinário em Sena e prefeito chama Gladson de ‘ditadorzinho’

O recurso impetrado no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), contra o Governo do Estado, em que o emedebista pede a permanência das máquinas pesadas de manutenção dos ramais no município, foi negado nesta quinta-feira (1).

Os magistrados concordaram que as máquinas devem ser entregues ao Executivo, como foi decidido anteriormente pela juíza da Comarca de Sena Madureira.

Mazinho não ficou satisfeito com a primeira decisão e levou o pedido ao TJAC, na intenção de manter o maquinário na cidade, mesmo o Governo exigindo os equipamentos para reforma.

“Os desembargadores deram causa ganha para o Estado, mesmo reconhecendo que retirar as máquinas da cidade causa um dano absurdo à população. Vamos entregar as máquinas”, disse o chefe do executivo municipal.

Serafim disse que vai colocar os veículos em frente à sede Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), em Sena, para que os moradores vejam.

“Vou colocar todas elas lá. Podem vir buscar. Mas deixarei lá para que a população veja. Esse ditadorzinho que elegemos não tem noção do que está fazendo, levando o que ele não deu. Já pedi desculpas à população por ter apoiado esse homem”, finalizou o político.

Na segunda-feira (28), em forma de protesto contra o governo, Mazinho levou ao Arena da Floresta um grupo com pelo menos 200 produtores rurais para o evento de entrega de 90 máquinas pesadas ao Estado, a partir de recurso federal. Lá, os manifestantes vestidos de branco e com cartazes gritavam, insistentemente: “Queremos máquinas”.