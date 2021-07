Trabalhadores da saúde de Cruzeiro do Sul decidem por paralisação geral

Segundo informações do representante do núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) em Cruzeiro do Sul, o técnico em enfermagem Venilson Albuquerque, os representantes de trabalhadores da saúde do município de Cruzeiro do Sul decidiram, em Assembleia realizada no último dia 9 de julho, paralisar o Sistema Público de Saúde a partir do dia 10 de agosto.

O movimento vai começar com uma concentração em frente à Prefeitura Municipal e as reivindicações são relativas ao descaso da gestão com os servidores e com a população em geral.

Os trabalhadores reclamam da falta de equipamentos de proteção individuais, da falta de insumos para realização de exames, da falta de materiais para curativos e de medicamentos como analgésicos e antibióticos. De acordo com eles, a gestão pública deixa de fornecer o básico, como máscaras faciais descartáveis, que são compradas pelos próprios servidores. Faltam seringas para vacinação infantil nas unidades de saúde, sendo necessário recorrerem à maternidade de Cruzeiro do Sul para suporte e atendimento à população.

Segundo informações, houve, ainda, a promessa de pagamento do “auxílio-covid” à categoria, mas que foi repassado somente por cerca de três meses. “O auxílio foi prometido como uma valorização ao trabalhador, não foi pago e eles (gestão pública) alegam que o dinheiro foi gasto com outras coisas. E eles não têm mais dinheiro para pagar os servidores. Demonstram que não têm responsabilidade nenhuma com os trabalhadores”, disse Venilson.

Outra situação é a morosidade nas licitações. Há a alegação de que foram feitas, porém faltam insumos nas unidades de saúde, o que acaba prejudicando tanto os trabalhadores quanto a população.

“Hoje os trabalhadores não precisam de aplausos, reconhecimento verbal, precisam imediatamente de recursos para trabalhar, pois não aguentam mais trabalhar desse jeito. Colocaram o atendimento à covid em todas as unidades de saúde do município e não tem materiais”, completou o representante.

Neste sentido, o representante do núcleo do Sintesac no município de Cruzeiro do Sul, a representante legal do Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate/Ac) em Cruzeiro do sul, Darlene Rodrigues, e a representante do sindicato dos enfermeiros de Cruzeiro do Sul, Alcione Daniela, convocam os trabalhadores para a paralisação geral, que terá início com uma concentração em frente à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, a partir das 8h da manhã, do próximo dia 10 de agosto.