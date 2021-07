Trator e cerca de 700 m³ de madeira ilegal são apreendidos durante operação em Rondônia

Uma retroescavadeira e cerca de 700 m³ de madeira ilegal foram apreendidos durante uma operação de combate a crimes ambientais em Rondônia. As ações aconteceram na Floresta Nacional do Jamari, localizada entre Itapuã do Oeste (RO) e Cujubim (RO).

Segundo informou a Polícia Civil neste sábado (17), os trabalhos da Operação Samaúma iniciaram na última semana com agentes do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Polícia Civil, Polícia Militar e Exército Brasileiro.

Durante patrulhamentos na Flona do Jamari, um garimpo ilegal instalado na área foi encontrado, e nele uma retroescavadeira hidráulica, que foi apreendida. Cerca de 700 m³ de madeira cortada que seria retirada ilegalmente da floresta também foram recolhidos.