Três mortes são confirmadas em colisão entre ônibus com caminhão tanque na BR-364

Uma tragédia abalou a população do estado de Rondônia na manhã desta terça-feira, 13, um caminhão tanque e um ônibus se envolveram em um gravíssimo acidente na BR 364, trecho do município de Itapuã do Oeste, cerca de 110 km de Porto Velho, com o impacto ambos pegaram fogo.

De acordo com as informações confirmadas da Polícia Rodoviária Federal – PRF, houve 03 óbitos no acidente, mas não informou sobre feridos. Os mortos ainda não foram identificados.

O ônibus envolvido no acidente é um coletivo que estava transportando pacientes do município de Buritis para Porto Velho. Informação foi confirmada pelo prefeito de Buritis, segundo a PRF.

Policiais da PRF, SAMU, Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Chamas e fumaças pode ser vistos a quilômetros de distância do local.

Segundo informou a PRF, o trafego de veículos pela BR já foi liberado.

PRF – Nota à imprensa

Porto Velho, 13 de julho de 2021 – Atualizado às 09:03

Na manhã desta terça-feira (13), pouco depois das 06h00, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia confirmou a ocorrência de um acidente envolvendo, em princípio, um ônibus e um caminhão tanque que, no momento da colisão, transportava material inflamável.

Até o presente momento, foram confirmadas 3 vítimas, sem identificação. Não há outras informações disponíveis no momento. Assim que houver, a nota será atualizada, em princípio, de hora em hora.