Último envolvido em morte de adolescente grávida é preso em Mâncio Lima

A Polícia Civil apresentou, nesta quarta-feira (14), o quinto acusado pela morte de uma adolescente de 14 anos, assassinada no oitavo mês de gravidez, em Mâncio Lima, interior do Acre. A polícia procurava pelo suspeito desde novembro de 2019, quando a menor teve a casa invadida e foi morta a tiros. O crime ocorreu no município.

De acordo com a Polícia Civil, outros quatro suspeitos já foram presos. A motivação do crime foi a conclusão dos criminosos de que o companheiro da adolescente era de uma facção rival. Durante a invasão à residência, o namorado da menor chegou a ser atingido pelos disparos, foi levado para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas sobreviveu.

O casal dormia quando o grupo de criminosos atacou a adolescente. Ela e o bebê morreram antes da chegada da ambulância. Em junho de 2020, a polícia prendeu um rapaz de 22 anos também por envolvimento no crime. Além da morte da adolescente, o suspeito era procurado ainda pelo assassinato de Francisco Diemerson da Silva Cruz, morto a tiros em novembro de 2019, também em Mâncio Lima.

O delegado José Obetâneo dos Santos, que atua no Juruá, disse que o último suspeito procurado estava escondido em Cruzeiro do Sul. A polícia iniciou uma caçada por ele e o criminoso fugiu para Mâncio Lima mas acabou preso.