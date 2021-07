União do Vegetal completa 60 anos de fundação no Acre: “Criei para gerar paz”, diz fundador

Nesta quinta-feira (22), o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que pratica uma das religiões hoasqueiras na Amazônia, está completando 60 anos de fundação no Acre. “Quando eu criei a União do Vegetal, eu criei com esse pensamento de fazer uma paz no mundo”, disse José Gabriel, disse o mestre fundador do centro, lembrado hoje pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB). “Isso mostra bem o sentimento desta instituição”, disse o parlamentar.

Entre os pilares da União do Vegetal está a construção de um mundo mais justo e pacífico, de amor e solidariedade ao nosso semelhante. “Por tudo isso, reiteramos os nossos aplausos a esta instituição”, acrescentou o deputado.

O Acre é tido como o berço da religiosidade do Chá Ayahuasca (Hoasca ou Vegetal, como é denominado na União do Vegetal) e protagonista de ações em prol do reconhecimento dos benefícios e da cultura do hoasqueira.