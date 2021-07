Unidos Pela Vacina: FIEAC participa da entrega de equipamentos

“Quem se une pela vacina, se une pelo Brasil”. Este é o propósito do Movimento Unidos Pela Vacina, do qual a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) participa, e que, na manhã desta quarta-feira, 14 de julho, realizou a entrega simbólica dos 67 equipamentos de refrigeração necessários para armazenar imunizantes, reforçar o processo de vacinação contra a Covid-19 em todos os municípios do estado e enviar informações ao Ministério da Saúde. Entre eles, 13 câmaras frias, 30 geladeiras, 24 freezers, e também 5 computadores. A solenidade foi realizada na sede da Energisa Acre, que coordena a ação no âmbito local, sendo liderada pelo setor empresarial.

Além da FIEAC e Energisa, Fecomércio, Acisa, Asas (Associação Acreana de Supermercados) e Adacre (Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre) integram a iniciativa. Os prefeitos de Rio Branco, Tião Bocalom, e do Bujari, João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro), estiveram presentes na ocasião, representando os demais gestores.

“Nossa prioridade é salvar vidas”, frisa José Adriano, presidente da FIEAC. De acordo com ele, algumas prefeituras enfrentam grandes desafios com logística complexa e vacinas que precisam de um cuidado ainda maior com seu armazenamento. “Foi isso que mais me agradou na iniciativa: estarmos unidos para poder somar a esse esforço de imunização mais rápida possível em todos os municípios”, completou.

A partir desta semana, as doações serão entregues nos 22 municípios acreanos, seguindo os levantamentos realizados junto às prefeituras e as indicações do Programa Estadual de Imunização do Acre. “Quero agradecer imensamente a parceria do setor empresarial, que não mediu esforços com as doações. Este é um dia muito importante para nós, que marca a nossa contribuição a essa importante questão que é o combate à Covid-19”, agradeceu José Adriano Mendes Silva, diretor presidente da Energisa Acre.

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a parceria com a iniciativa privada é sempre benéfica para o estado. “Isso vai resultar em melhoria da qualidade para o nosso povo e o setor empresarial tem sido nosso grande parceiro nesse objetivo”, comemorou. Representando o interior do estado, o prefeito “Padeiro” afirma que a iniciativa é um presente para os municípios. “Tenho muito a agradecer a todos por isso. Quem vai ganhar é a população do estado, principalmente o meu município, Bujari”.

Representante do “Mulheres do Brasil” no Acre, Valéria Holanda explicou que o Unidos Pela Vacina é um projeto idealizado pela empresária Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), que é presidente do grupo. “Mas, para que isso acontecesse, era preciso a ajuda de parceiros e temos contado com o apoio muito grande de todos aqui. Este é um projeto muito importante para todo o Brasil, que é a imunização de todos para que esta pandemia acabe”, finalizou.