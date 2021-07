[URGENTE] Concurso Banco do Brasil: inscrições foram prorrogadas

As inscrições para o concurso Banco do Brasil foram prorrogadas. Agora, os candidatos têm até o próximo dia 7 de agosto, de acordo com informações trazidas no Diário Oficial da União.

Para se inscrever, os candidatos precisam entrar no portal da banca organizadora Fundação Cesgranrio (clique aqui) e a inscrição só será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição de R$ 38. O período para pedir a solicitação da isenção da taxa de inscrição foi prorrogado para até o dia 2 agosto.