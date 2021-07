Urgente: corpo encontrado dentro de carro no município de Acrelândia

Um corpo encontrado dentro de um carro do tipo uno, dentro de um açude, na zona rural dos arredores do município de Acrelândia, há 100 quilômetros de Rio Branco, pode ser de pastor evangélico Thiago José Oliveira do Nascimento que está desaparecido há quase um mês. O carro com o cadáver dentro foi encontrado no início da noite nesta segunda-feira (12), por populares.

O açude fica próximo a um posto de gasolina, numa propriedade próxima à BR-364, na saída da cidade. Com a crise hídrica pela falta de chuva que assola o Acre nos últimos dias, a água do açude baixou consideravelmente e foi possível então o avistamento de parte da lataria do veículo. Um popular que se aproximou percebeu que dentro do veículo semisubmerso havia um cadáver e deu o alarme.

A Polícia Civil foi chamada e já está no local. Peritos do IML (Instituto Médico legal) de Rio Branco estão também se dirigindo ao município.