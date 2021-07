Urgente: Repórter é presa durante jornal ao vivo e tudo é transmitido na TV

Antes de mais nada, vale salientar que a situação em Cuba não está boa. No país latino, grandes manifestações seguem acontecendo nas ruas e milhares de revoltas atingiram os moradores da ilha. Até mesmo o direito a informação e imprensa está, mais do que nunca, ameaçado no país. Desta vez, uma repórter foi presa durante sua participação ao vivo na TV.

O momento em que tudo aconteceu veio a tona nesta terça-feira (13). Dina Stars, repórter independente e youtuber que vem fazendo a cobertura dos protestos contra o governo cubano. A princípio, a transmissão seguia normalmente quando a moça percebeu que algo saía do padrão.

