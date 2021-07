Vacinação contra a Covid-19 começa em Sena Madureira para pessoas com 28 anos

Teve início nesta segunda-feira (5), em Sena Madureira, a vacinação contra a Covid-19 para moradores com 28 anos de idade em diante, sem comorbidades. Na semana passada, a idade para receber o imunizante era 30 anos, porém, com o envio de mais vacinas houve esse avanço.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do Setor de imunização Municipal, quem se enquadra nessa faixa etária deve procurar a unidade básica de saúde do seu Bairro. “Temos notado que a procura tem sido grande. Graças a Deus, estamos avançando a cada semana para que a nossa população possa se proteger, por meio da vacina, desse vírus. Mesmo assim, é importante recomendar que os moradores continuem usando máscaras e adotando as outras medidas que são orientadas pelos profissionais da área da saúde”, frisou.

Até agora, segundo estimativas da saúde municipal, mais de 12 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina em Sena Madureira.