Vacinas contra Covid-19 diminuem internações e mortes em pessoas acima de 60 anos, diz PNI

A vacinação contra a Covid-19 demonstra efetividade para casos de hospitalização e óbito para pessoas acima de 60 anos. Isto é o que diz os dados da Nota Técnica do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgada na última semana, e calculados com base no banco de dados de vacinação SI-PNI e Sivep-Gripe, interligadas pela equipe do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em decorrência da cobertura vacinal prioritária com relação a este público, feita pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), os estudos apontaram que pelo menos com a primeira dose aplicada, incluindo também indivíduos com o esquema vacinal completo, o percentual de efetividade das vacinas foi de 73,7% para a faixa etária de 60 a 79 anos; e de 63% para idosos acima de 80 anos. Estes números foram analisados independente do laboratório o qual a vacina tenha sido produzida.

De acordo com a nota, os percentuais atestam a importância de as pessoas continuarem procurando os pontos de vacinação, caso estejam em suas respectivas faixas etárias. “Com os resultados de efetividade da vacinação aqui descritos e com a cobertura vacinal maior nestas faixas do que em outras no período, a vacinação foi um importante fator para redução do número de casos graves e óbitos”, diz.

O relatório continua enfatizando que a vacinação também se mostra eficaz para os casos de variante, bem como a sobre a importância do respeito às medidas sanitárias, uma vez que o esquema de imunização não garante que a pessoa não seja infectada como vírus, e que contamine outras pessoas. “O relaxamento de medidas não farmacológicas após a vacinação, como uso menos frequente de máscara e aumento nas interações sociais presenciais sem os devidos cuidados de distanciamento e ventilação induzem maior risco de infecção”, finaliza.