Vacina anticovd: Anvisa pode liberar Coronavac para crianças a partir de três anos

Segundo a agência, o fabricante precisa apresentar estudos que comprovem a segurança e eficácia da vacina para a nova faixa etária, para que a decisão seja tomada. As pesquisas podem ser realizadas no Brasil ou em outros países, mas, no caso do imunizante da chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, os ensaios são conduzidos fora do território brasileiro.