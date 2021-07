Vasco da Gama vence o Plácido de Castro e lidera o estadual

Num jogo de sete gols, o Vasco da Gama não somente voltou a vencer uma partida em competições oficiais pelo profissionalismo – não vencia desde 2019, como também, assumiu a liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021 ao superar na tarde e noite deste sábado (10), no estádio Florestão, o Plácido de Castro por 4 a 3.

João Paulo, Adriano (2) e Brenner fizeram os gols do Almirante, enquanto Ismael (2) e Samarone descontaram para o Tigre do Abunã.

Como fica

Com o trinfo diante do Tigre do Abunã, o Vasco da Gama lidera o Campeonato Acreano-2021. O Almirante soma três pontos ganhos na classificação do primeiro turno, mesma pontuação do Atlético Acreano, mas leva vantagem nos critérios técnicos. Já o Plácido de Castro divide a última posição na tabela com o Andirá.

Próximos jogos

Com a boa estreia na disputa do Campeonato Acreano-2021, o Vasco da Gama retorna a campo no próximo sábado (17) para medir forças contra o Rio Branco. O duelo ocorre no Florestão, às 15h30.

Por outro lado, o Plácido de Castro tem compromisso marcado para a próxima quarta-feira (14) contra o São Francisco, às 17h, em jogo agendado para a Arena da Floresta.