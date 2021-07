Vasco e Rio Branco: vale a liderança do Acreanão 2021

Líder do Campeonato Acreano-2021, o Vasco da Gama terá parada duríssima na tarde deste sábado (17) diante do Rio Branco. O duelo, que ocorre no estádio Florestão, é válido pela segunda rodada do torneio.

O técnico Oziel Moreira para o “Clássico da Paz” terá a sua disposição quatro reforços. O lateral direito Nael está regularizado, assim como o meia Patrick, esse com passagem pelo futebol de base de Portugal e Suécia. Outro reforço que fica à disposição da comissão técnica vascaína é o volante Thiago Teles, após deixar o departamento médico. A lista vascaína será fechada com o meia/lateral Ederson. O atleta também teve seu nome divulgado durante a semana no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O treino-apronto do Almirante ocorreu na tarde dessa sexta-feira (16), no CT da Fazendinha. Um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas e uma conversa com o grupo fechou a preparação do time cruz-de-malta. O provável time vascaíno para o duelo deste sábado diante do Rio Branco será: Marquinhos, Mandim, Natan, Brenner, Luan, João Carlos, Adriano Bujari, Thiago Teles, João Paulo, Thiago e Adriano Oliveira. O volante Vicente sentiu um problema clínico durante o treino-apronto e acabou vetado pelo departamento médico do Almirante.

