Vereadora Michelle Melo avalia como positivo, 1º semestre de trabalho na Câmara

Inúmeras indicações apresentadas, outros tantos requerimentos aprovados, três projetos de lei protocolados, sendo um aprovado por unanimidade na Câmara, e um mandato à frente das principais pautas de interesse da população rio-branquense, assim foram os primeiros seis meses de trabalho da vereadora Michelle Melo (PDT), a campeã de votos nas eleições 2020.

A parlamentar lembra que mantem o mandato conectado com as comunidades da capital, buscando levar para a Câmara os anseios da população, principalmente a dos mais humildes. “Fui eleita com o compromisso de me manter próxima das pessoas, cuidando delas. Nesse primeiro semestre, apesar da pandemia, retornei a vários pontos que passei durante a campanha, principalmente para ouvir e poder dar voz àqueles que mais precisam”.

Vice-presidente da Câmara, a vereadora ressalta que os trabalhos do parlamento, de modo geral, também foram proveitosos. “Temos um parlamento forte, que não se submete às ordens do executivo. Cumprimos nossa atribuição de fiscalizar com muito zelo pela coisa pública. O volume de trabalho apresentado pela Casa é bem superior ao da legislatura passada, no mesmo período. Acredito que, de fato, a população está bem representada”.

Um dos principais projetos aprovados por Michelle Melo foi o que prevê o agendamento de consultas na rede de Saúde municipal por meio de telefone e aplicativo. A vereadora lembra que apesar de ter sido vetado integralmente pelo prefeito Tião Bocalom (PP), o parlamento respondeu à altura, mostrando independência e altivez. “Esse foi um grande sonho que pude realizar já no início de mandato. Falta agora o prefeito colocar em prática a lei. Essa é a solução para acabar com as filas da madrugada, uma verdadeira humilhação pela qual pais e mães de família precisam se submeter”.

Sendo uma parlamentar ativa, Michelle tem presença constante nos veículos de comunicação da capital e do estado. Atualmente protagoniza uma verdadeira batalha em defesa de supostas vítimas de assédio sexual na Secretaria Municipal de Saúde, mas frisa que, “é uma defesa das mulheres, do direito à dignidade. Quero lembrar que essa não é uma denúncia minha, mas de servidoras. O que fiz foi colocar o mandato à disposição delas, como sempre coloquei para todos que busquem justiça”.

Os trabalhos da Câmara Municipal de Rio Branco entram em recesso pelos próximos 15 dias, mas a vereadora finaliza lembrando que, “somente as sessões ficarão suspensas, seguirei atendendo no gabinete, visitando os bairros, trabalhando e me dedicando a tentar melhorar a vida da nossa gente”.