Vice-governador de Mato Grosso do Sul segue internado em São Paulo

Vice-governador Murilo Zauith (DEM) segue internado no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, para tratamento de infecção, devido às sequelas da covid-19. Ele contraiu o vírus no final de janeiro deste ano. Vice-governador também está passando por sessões de fisioterapia.

Após meses de internação, Zauith teve teve alta médica e no início do mês retornou para Dourados, porém apresentou alguns sintomas sendo encaminhado para o Hospital do Coração para fazer exames, e logo depois foi transferido para São Paulo no dia 17 de julho, onde segue internado.