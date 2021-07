Vidente diz que avião do Flamengo cairá caso Gabigol embarque

Uma sensitiva postou uma previsão no Instagram que pode deixar os flamenguistas preocupados.

Lene “Sensitiva” disse em vídeo que sonhou com o avião do Rubro-negro caindo com destino à Argentina caso o atacante Gabigol embarque com a delegação.

Segundo Lene, o avião do time carioca sofreria uma queda a caminho da partida contra o Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira (14/7). Veja a postagem na rede social: