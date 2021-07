Vídeo: apontada como pivô da separação de Marcelo e Nicole, acreana desabafa sobre polêmica

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A acreana Maryllia Gabriela resolveu desabafar na noite desta quarta-feira (28), após as polêmicas envolvendo seu nome, como pivô da separação do modelo acreano Marcelo Bimbi e da apresentadora e também modelo Nicole Bahls.

Após ser apontada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, como o ‘motivo do fim do casamento’ de Bimbi e Bahls, a acreana resolveu gravar um vídeo no seu Instagram comentado os ataques que vem recebendo em seu direct e comentários das postagens.

Assustada, a influenciadora e CEO, resumiu o episódio em curtos stories.

Assista na íntegra: