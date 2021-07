Vídeo: babá é presa por agredir criança de 2 anos em Manaus; menino teve hemorragia

O crime aconteceu quando a mulher trabalhava como babá do menino, em uma casa no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

De acordo com a polícia, a agressão causou uma hemorragia ocular (mancha vermelha de sangue na parte branca do olho). E com isso, a família foi até à Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).