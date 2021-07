Vídeo: cachorro toca a campainha para entrar em casa e viraliza

Esta semana um divertido flagra viralizou pela internet. Uma mulher do Mato Grosso filmou o momento em que um cachorro toca a campainha para entrar em casa.

O vídeo começa com o cachorro se esticando no muro para tocar a campainha e chamar os donos para abrirem o portão. O pet olha para ela e em seguida aperta novamente o botão. As imagens curiosas foram compartilhadas nas redes sociais e blogs de humor.