Vídeo: casal faz sexo dentro de carro em movimento nas ruas de Rio Branco; assista

Um casal acreano protagonizou uma cena, no mínimo, inusitada (e perigosa): um ato sexual em pleno carro em movimento. No vídeo de 42 segundos, é possível visualizar a aventura sexual do casal pelas ruas da capital acreana. As imagens mostram a mulher sentada em cima do motorista. O casal faz sexo ao mesmo tempo em que o homem dirige o carro. Ele não larga o volante mesmo com a mulher em cima dele. Assista!

Atenção: vídeo contem cenas proibidas para menores de 18 anos

Perigo

Por mais que a ação seja inusitada, vale ressaltar que é bem perigosa. As legislações de trânsito apontam para a necessidade de os motoristas usarem as mãos ao volante, mesmo em caso do piloto automático ligado e também não tirar a atenção do motorista no trânsito. Vale lembrar ainda sobre o fato de que qualquer toque na direção, ato fácil de ocorrer durante uma relação sexual, desliga automaticamente o piloto automático do veículo e pode ocasionar grave acidente.