Vídeo de homem errando chute em bola e atribuído a Bocalom é fake e Prefeitura diz que vai à Justiça

Na tarde desta segunda-feira (26), um vídeo publicado na página de humor ‘DesAcreditados’ e atribuído ao prefeito Tião Bocalom deu o que falar.

Nas imagens, um homem com fisionomia que até lembra a do prefeito de Rio Branco, aparece tentando chutar uma bola pintada no chão de uma quadra após ter errado a bola de verdade.

Apesar de se tratar de uma página de humor, a postagem com a legenda ‘Bocalom craque de bola’ não deixou claro se o vídeo se tratava de uma brincadeira e nos comentários os internautas até fizeram analogia entre o chute atrapalhado e a a gestão do prefeito. “Não entende nada de futebol, da mesma forma como não entende nada de administrar Rio Branco”, disse um. Sabe nem administrar a cidade de Rio Branco, vai dominar uma bola?’ questionou outro.

Até mesmo sites locais noticiaram o fato e creditaram as imagens ao prefeito. O ContilNet entrou em contato com a equipe de comunicação do prefeito que esclareceu o fato:

“Já estamos tomando providencias na Justiça”, afirmou o secretário de Comunicação Ailton Oliveira