Vídeo: homem sofre parada cardíaca no Terminal Urbano e é salvo por policial

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que um funcionário que presta serviços para a RBTrans, estava em seu posto de fiscalização no Terminal Urbano de Rio Branco, quando começa a passar mal.

Ele está sentado em uma cadeira encostada em uma pilastra do Terminal. Mexendo no aparelho celular, o homem coloca a mão no peito, em seguida passa a mão na cabeça e esfrega os olhos. Ele olha para os lados, mexe novamente no celular e tira a máscara.

Depois de um tempo, ele se levanta, andando com dificuldades atravessa a rua e vai em busca de ajuda no posto da Polícia Militar. Neste momento as imagens não o mostram mais. Porém, segundo a PM, viu a situação e realizou os primeiros procedimentos enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência foi chamado.

O homem estava sofrendo uma parada cardíaca, mas o PM começou o procedimento de reanimação cardiopulmonar até a chegando do Samu que o levou para o Pronto Socorro de Rio Branco.

O fato aconteceu no dia 24 de junho, mas só foi divulgado neste sábado. Assista: