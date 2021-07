Vídeo mostra ‘vovó aventureira’, filho e neto em pescaria no maior rio do Pantanal

Ao G1, Dona Verônica contou que é apaixonada por pescaria, e que o peixe que pegou, com aproximadamente 6Kg, foi um dos maiores que já fisgou até então: “Desse tamanho eu só consegui no pesque e pague, mas minha paixão mesmo, é pescar nesse Pantanal”, reforçou.

No dia da pescaria, Rizzo conta que chegou a combinar com dona Verônica que eles iriam até um barranco próximo ao porto de Corumbá (MS), mas ao chegar no local, apresentou a avó o verdadeiro plano traçado com o pai, de embarcar rumo ao meio do leito.