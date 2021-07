Vídeo: por ciúmes, policiais militares marcam duelo e acabam presos

Dois policiais militares se desafiaram para um duelo na tarde desse sábado (24/7) e acabaram presos em Juazeiro do Norte, no Ceará. Desyderyo Santos e Alex Sandro Azevedo brigaram na loja de conveniência de um posto de combustível, por volta das 16h30.

O conflito teve início quando um dos homens enviou um convite de amizade para a namorada do outro em uma rede social. Durante a conversa para esclarecer o assunto, o desafio do duelo teria sido lançado. Na hora marcada, os dois agentes surgiram à paisana no posto de gasolina e a briga começou. As informações são do Diário do Nordeste.

