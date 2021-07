Vídeo: Sena Madureira se despede de Moacir Furtado, ex-vice-prefeito do município

Em um clima marcado por muita comoção, familiares e amigos se despediram na tarde desta segunda-feira (12), do ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Moacir Furtado. Desde a noite de ontem seu corpo estava sendo velado na Igreja Batista Regular após ser transladado de São Paulo em um carro.

Por volta das 14 horas o cortejo fúnebre partiu em direção ao cemitério São João Batista, sendo acompanhado por várias pessoas, dentre as quais os familiares, amigos e seus irmãos da Loja Maçônica Fraternidade e Trabalho. Antes do caixão ser colocado no túmulo, o professor Manoel Matos utilizou a palavra representando os demais presentes e disse que Moacir Furtado sempre foi um amigo, uma pessoa de bons costumes e que deixa um grande legado para sua família e amigos.

Além disso, na despedida, foi executado um hino e vários balões foram soltados simbolizando a partida do ex-vice-prefeito desse plano terrestre. “O Moacir era muito querido. Tive o privilégio de conviver com ele por 40 anos, dos quais 35 anos trabalhando na Sefaz. Era um grande irmão que nos deixa um grande legado”, comentou Elder Teixeira.

Aos 69 anos de idade, Moacir Furtado morreu no último dia 4 deste mês em São Paulo, vítima da covid-19.

A família lutou bastante para trazer o corpo do mesmo para o Acre. Dois voos foram cancelados e o translado teve que ocorrer via terrestre. Somente na noite de ontem o corpo chegou na cidade de Sena Madureira.

Oriundo de uma família tradicional, Moacir Furtado foi vice-prefeito de Sena no segundo mandato da prefeita Toinha Vieira que terminou em 2004.