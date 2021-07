Virgínia polemiza ao parar de amamentar bebê de um mês e Zé Felipe a defende

Zé Felipe não gostou nada das críticas que alguns internautas fizeram com relação a sua mulher , que revelou estar com problemas na amamentação. Virgínia Fonseca usou o Twitter para contar que parou de amamentar Maria Alice, de apenas um mês de vida, mas não revelou a causa.

“Eu sempre posto absolutamente tudo da minha vida, se ainda não postei sobre algo, é porque ainda não estou bem pra falar sobre!! Igual quando tive depressão no início da minha gestação, fui comentar sobre meses depois! As coisas não são tão fáceis assim pessoal, não mesmo”, escreveu a influenciadora.

Pois bem. Muitos seguidores começaram a especular e um deles a acusou de ser tão obcecada pelo corpo e que isso a fez parar de amamentar. De acordo com o perfil aprontei do Instagram o sertanejo mandou: “Meu irmão, vai tomar no c*. O seu FDP não fala o que não sabe! Seu otário!”.