Professora vítima de acidente na BR-364 morre após 16 dias internada no Hospital do Juruá

O acidente aconteceu na BR-364, próximo ao Liberdade, no dia 23 de junho. Segundo informações de populares, uma caminhonete modelo Triton, cor branca, estaria trafegando na rodovia; nas proximidades das terras indígenas, o motorista perdeu o controle da direção do veículo vindo a cair numa ribanceira.

No interior do veículo, estavam uma criança e dois adultos. A servidora da educação, M.S. da Silva Sampaio, mais conhecida como Suzana Sampaio, foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, e após ficar 16 dias internada, veio a falecer no início da noite desta quinta-feira (08).

O velório de Suzana será realizado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Avenida Copacabana.

Suzana já havia perdido uma filha e um neto em um acidente de trânsito na Avenida Copacabana, alguns anos atrás. De acordo com familiares a jovem que estava grávida de 09 meses, trafegava pela Avenida, quando perdeu o controle do veículo, e teria batido violentamente contra um poste de energia.