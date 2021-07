Vítima de sequestro abraça policial após assaltante ser morto: ‘Nasci de novo’

“Nasci de novo. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os policiais envolvidos. Não tenho como expressar a alegria de poder voltar pra casa hoje e ver minha família novamente”.

O relato emocionado é de Vitória Oliveira, de 21 anos, funcionária de uma loja de celulares em um dos locais mais movimentados no Centro de Angra dos Reis (RJ). Ela foi feita refém durante uma tentativa de roubo que terminou com a morte do assaltante na manhã de quarta-feira (7).

Depois de invadir a loja, o bandido, de 20 anos, caminhou por dois quarteirões com a vítima — uma distância de aproximadamente 200 metros.

“Ele botou a arma na minha costela, o tempo todo falando que ele ia me matar. Eu tentava ficar o mais calma possível. Ele pedia pra eu falar com os policias e eu falava, pedia, tentava falar com ele, também. Tentava acalmar ele, mas ele estava muito desorientado. E ele continuou andando, andando, falando que não ia me soltar”, contou Vitória.

Leia mais e assista o vídeo em G1, clicando AQUI.