Viúva Negra estreia no Cine Araújo em Rio Branco; veja outros filmes em cartaz

Viúva Negra é a estreia da semana do Cine Araújo, continuam em cartaz Velozes e Furiosos 9 e Os Croods 2. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

Um filme cheio de ação, aventura e espionagem, assim é o novo lançamento da fase quatro da Marvel: Viúva Negra. Com uma protagonista forte, o longa acompanha a jornada de Natasha Romanoff, “Viúva Negra”, enquanto ela tenta escapar de uma força que não vai deixá-la sossegada até ser derrotada. Natasha então, precisará lidar com o seu passado de espiã novamente e com o reencontro de sua família que não vê há muito tempo, antes mesmo de se tornar parte dos Vingadores.

Velozes e Furiosos 9 é um filme de ação cheio de adrenalina perfeito para quem curte assistir carros em alta velocidade. No 9º filme da saga, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão vivendo uma vida tranquila ao lado de seu filho Brian, mas como tranquilidade é uma palavra que não existe nos filmes de Velozes e Furiosos, eles logo se veem ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido, Jake (John Cena), está de volta. Além de ser um assassino e motorista habilidoso, Jake está trabalhando com Cipher (Charlize Theron), a vilã do filme anterior. Agora só resta a Dom reunir toda a sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam que havia morrido, e entrar em ação.

Os Croods 2 é uma animação perfeita para assistir em família e dar boas gargalhadas. Nessa sequência do filme, os Croods estão em busca de um paraíso seguro onde possam viver, e ao encontrar um lugar que parecia perfeito eles se deparam com uma família que já vivia lá, os Bettermans. Essas pessoas se consideravam melhor e mais moderna que os Croods, e isso começa a gerar uma rivalidade entre as duas famílias, mas quando tudo começa a dar errado com uma nova ameaça chegando, eles precisam aceitar as diferenças entre eles e aprenderem a conviver para proteger seu lar. Uma animação com muita lição sobre aceitação, respeito e união.

MULTIPLEX RIO BRANCO

PROGRAMAÇÃO DE 08 a 14/07/2021

SALA 01 (2D) OS CROODS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

SAB DOM: 11:30

Diariamente: 13:30 15:30

SALA 01 (2D) VELOZES 9 – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17:30 20:30

____________________________________

SALA 02 (2D) VIUVA NEGRA – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 13:30 16:15 19:00 21:45

____________________________________

SALA 03 (2D) OS CROODS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 13:00

SALA 03 (2D) VIUVA NEGRA – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:15 18:00 20:45

____________________________________

SALA 04 (2D) SALA 04 (2D) VELOZES 9 – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

SAB DOM: 12:05

Diariamente: 15:00 18:00 21:00

____________________________________

SALA 05 (2D) VIUVA NEGRA – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

SAB DOM: 12:15

SALA 05 (2D) VELOZES 9 – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:00 18:00 21:00

____________________________________

SALA 06 (2D) VIUVA NEGRA – DUBLADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 13:30 16:15 19:00

SALA 06 (2D) VIUVA NEGRA – LEGENDADO

AÇÃO – 145 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21:45

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO