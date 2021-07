Voz marcante de Sena Madureira: radialista Egildo Oliveira completa 70 anos de idade

Um dos radialistas mais queridos de Sena Madureira, especialmente pela comunidade rural, trocou de idade neste domingo (25). Trata-se de Egildo Oliveira que completou 70 anos de vida.

Durante muitos anos, ele ocupou os microfones da Rádio Difusora com o programa de mensagens e melodias para a cidade e o interior. Porém, sua maior marca foi o programa “Boa tarde Amazônia”, veiculado diariamente das 15 às 17 horas. Pontual, Egildo Oliveira entrava no ar às 15 horas acompanhado pela música “Amazônia”, do rei Roberto Carlos.

Ultimamente em decorrência de problemas de saúde, a voz marcante do Rádio senamadureirense não está mais no ar. Egildo Oliveira sofreu problema cardíaco e um princípio de AVC. “Mesmo não estando na ativa, me sinto muito feliz em receber o carinho dos amigos e dos nossos ouvintes”, disse ele com a voz embargada nesta manhã.

Josiana Tamaru, residente atualmente no Bairro Eugênio Areal, ouviu muito o programa “Boa tarde Amazônia” quando morava na zona rural. “Lembro que escrevia cartinhas e mandava para o programa. Gostava muito. Parabéns meu amigo Egildo por seus 70 anos”, comentou.

A equipe da Rádio Difusora esteve hoje na casa do radialista o homenageando. “Um momento satisfatório. Egildo Oliveira tem história no Rádio senamadureirense e merece o nosso carinho”, comentou o editor-chefe do Jornal Difusora, Jota Cavalcante.

Por conta dos problemas que enfrentou, Egildo não consegue andar, mas faz fisioterapia para reverter a situação. “Cuido dele com muito carinho e amor. Acreditamos no milagre de Deus em sua vida”, destacou Arlete Almeida, sua esposa.