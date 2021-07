Xô zica! Gabigol e Marcos Braz zombam de vidente com aterrissagem no RJ

O atacante do Flamengo, Gabigol, e o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, comemoraram nesta quinta-feira (15/7) a aterrissagem do time Rubro Negro no Rio de Janeiro após viagem para Argentina pela Libertadores. O pouso foi celebrado após uma vidente afirmar que o avião da equipe carioca cairia caso Gabigol embarcasse com o time.

Pelo Instagram, o camisa 9 do Mengão publicou uma série de vídeos que mostram a aeronave pousando. No momento da aterrissagem, ele e o resto do elenco Rubro-negro comemoram a manobra como se fosse um gol.

