Zenil Chaves irá coordenar, via Deracre, trabalho nos ramais de Sena Madureira

O ex-vereador Zenil Chaves foi designado pelo Governo do Acre para coordenar o trabalho de reabertura de ramais em Sena Madureira que será executado através do Deracre.

Recentemente, seguindo determinação do governador Gladson Cameli, novas máquinas foram encaminhadas para Sena. São 14 equipamentos para formar a chamada Patrulha mecanizada.

Nesta sexta-feira (16), em entrevista à imprensa, Zenil Chaves agradeceu o convite feito pelo Governo e disse que empregará juntamente com sua equipe todo o esforço necessário para que o produtor rural tenha o acesso devido. “Estou muito grato em ter recebido essa missão porque também sou produtor rural e sei do anseio dos nossos colonos. Conheço praticamente todos os ramais de Sena Madureira. Atendendo o chamamento do nosso governador, iremos fazer o possível para avançar com os trabalhos”, salientou.

Segundo ele, na próxima terça-feira o governador Gladson Cameli estará em Sena Madureira para entregar oficialmente as máquinas novas. Logo em seguida o trabalho nos ramais será iniciado.