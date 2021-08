11 anos sem o radialista Paulo Roberto Paixão: A voz do Purus que ecoava em Sena Madureira

No domingo, 8 de agosto, se completaram 11 anos do falecimento do radialista Paulo Roberto Paixão que durante muitos anos trabalhou na Rádio Difusora de Sena Madureira 670 KHZ. Paixão como era popularmente conhecido, foi acometido por um câncer, indo a óbito em 8 de agosto de 2010, em Rio Branco.

Oriundo da comunidade Praia dos paus, rio Purus, ele deixou sua marca na comunicação de Sena. Seus primeiros passos na Rádio Difusora foi como sonoplasta. Em seguida passou a ocupar os microfones da emissora como apresentador de um programa Esportivo. “O paixão era um menino simples, humilde e de um grande talento. Quando soubemos de sua doença foi um choque muito grande. Ele deixou muitas saudades, mas seu nome está eternizado em nossos corações”, comentou o radialista Ronaldo Duarte.

Segundo informações, ao saber que estava com doença ele reuniu seus colegas de trabalho e relatou a situação. “Foi um momento muito triste principalmente porque ele era novo, estava conquistando seus objetivos e repentinamente ocorreu tudo isso”, frisou Jota Cavalcante, comunicador da Difusora.

Além de atuar no Rádio, Paulo Roberto Paixão também foi assessor de imprensa da Prefeitura de Sena Madureira, na gestão do prefeito Nilson Areal.

Neste domingo, em seu perfil no facebook, Francisca Rodrigues, irmã, relembrou a data. “Como o tempo passa rápido, menos a saudade. Ela é eterna. 11 anos sem você, meu irmão, e foi no domingo no dia dos pais que tudo aconteceu. Você foi chamado para morar com o pai celestial”, postou

Paulo Roberto Paixão faleceu aos 34 anos de idade.