600 quilos de mandi são trazidos de Lábrea para o mercado de Sena Madureira

Uma das espécies de peixes mais procuradas pelo consumidor senamadureirense – o mandi, não tem faltado nesses últimos dias no mercado local. Na manhã desta quinta-feira (5), mais 600 quilos foram descarregados na cidade e já estão sendo comercializados.

Dessa vez, a carga veio do município de Lábrea, no Amazonas. “Os pescadores estão nos rios da nossa região, mas nem sempre capturam o mandi. Com isso, estamos trabalhando na importação dessa espécie de municípios do Amazonas para abastecer o mercado de Sena Madureira e a procura tem sido satisfatória”, comentou o pescador Gean.

De acordo com ele, o quilo do mandi tratado está sendo vendido a 18 reais.