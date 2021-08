Covid-19: adolescentes de 17 anos começam a ser vacinados nesta quinta em Rio Branco

Chegou a vez dos adolescentes acima dos 17 anos serem vacinados contra a Covid-19, em Rio Branco. A Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou o avanço no calendário e este publico começa a ser imunizado nesta quinta-feira (5) no #TBT da vacinação que acontece em sete pontos de vacinação. (veja lista abaixo).

O público de adolescentes de 12 a 17 anos chega a mais de 48,4 mil na Capital. Estará sendo aplicada a segunda dose das vacinas Astrazeneca nas Uraps São Francisco, Bacurau, Valdeiza Valdez, Polínica Barral y Barral e no drive thru do 7º BEC, e atenção: a Coronavac só estará disponível no drive thru.

1ª e 2ª dose: