75% dos empresários do comércio do AC ficaram satisfeitos com vendas no Dia dos Pais, aponta Fecomércio

Segundo pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC entre os últimos dias 10 e 12 de agosto com 60 empresários locais, pelo menos 75% destes, inseridos no ramo do comércio de bens, turismo e serviços do Acre, avaliaram como satisfatórias as vendas do Dia dos Pais no ano de 2021.

Além disto, 53% destes responderam, ainda, que a pandemia de Covid-19 não chegou a afetar nas compras da população, e 68% acreditam que o mercado pode ficar mais aquecido em decorrência da retomada gradual da economia. No entanto, mesmo com este quantitativo considerável, os empresários realizaram planejamentos operacionais das vendas para esta data, a fim de evitar maiores transtornos no que tange à crise sanitária atual.

Porém, vale ressaltar que, apesar dos planejamentos estratégicos adotados, 35% dos empresários acreditam que a população ficou mais retraída para comprar, muito provavelmente em decorrência da pandemia. 23% dos pesquisados também chegaram a afirmar para a pesquisa que não conquistaram ou não alcançaram os resultados esperados. 2% preferiram não responder.

Para atrair ainda mais pessoas às compras, os empresários aderiram a vários mecanismos de forma de pagamento e de negociação: 55% dos empresários pesquisados admitem a forma em parcela e 45%, à vista. Para 15%, facilitar o crédito de consumo é uma alternativa viável e 10% apostam na redução do endividamento da população.

Ainda segundo o levantamento, 47% acreditam que o poder aquisitivo melhorou recentemente, e que isto pode ter sido um dos fatores primordiais para que as vendas alavancassem durante esta data comemorativa. No entendimento de 57% dos empresários rio-branquenses, o crescimento do emprego deve exigir bem mais investimentos no comércio, enquanto 23% não fazem a mesma leitura.