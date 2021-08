Abertas inscrições para Encontro de Pós-Graduação do Ifac; confira tudo!

Estão abertas as inscrições para o Encontro de Pós-Graduação e Mostra de Pesquisa e Produtos do Instituto Federal do Acre (Ifac). O evento, que está sendo organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp), será realizado entre os dias 19 e 20 de agosto, em formato digital.

O evento é destinado para estudantes, técnicos e professores de programas de pós-graduação, como também toda comunidade que tenha interesse em discutir a importância da pós-graduação no Acre. Os participantes vão receber certificado.

Conforme cronograma, as atividades terão início às 09h, do dia 19 de agosto, com a cerimônia de abertura e, posteriormente, a palestra “Perspectivas e desafios da Pós-graduação na Rede Federal”, ministrada pelo docente Alan Carlos da Costa. No período vespertino serão realizadas mesas-redondas com coordenadores dos programas de pós-graduação do Ifac e da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Já no dia 20 de agosto acontecerá duas oficias, a partir das 08h, com as temáticas “laboração de Artigo Científico” e “Elaboração de Produtos Educacionais”. As atividades serão apresentadas por professores do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Ifac, o ProfEPT. Já no período da tarde será realizada apresentação de pesquisas e produtos educacionais dos cursos de especialização e mestrado do Ifac.