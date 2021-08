AC é o 10° estado que mais recebe doses de vacina contra covid-19; investimento é de R$ 23 mi

Um balanço feito pelo site G1 nesta sexta-feira (6) mostra que o Acre é o 10º Estado que mais recebe vacinas contra o coronavírus do Governo Federal.

O índice considera a divisão entre a quantidade de doses distribuídas e a população do estado em questão.

São Paulo está no topo do ranking. O Amapá o Estado que menos recebe as doses.

Até esta quinta-feira, o Acre já recebeu 730.563 imunizantes, em um montante avaliado em R$28,3 milhões. Desse total, 500.979 já foram aplicados.

Mais de 50% da população do Acre já foi vacinada com pelo menos a primeira dose, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Confira o ranking dos estados: