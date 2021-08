AC é sede do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do MP da Região Norte

Vivas, Vivas da Coluna para a querida Julieta Cruz que na segunda, 16, rasgou folhinha no calendário solar e celebrou a data com a filha-neta Adriana Cruz e grupo de amigos em resto em Foz do Iguaçú-PR.

PREVENÇÃO É TUDO

Desde a segunda, 16 e vai até essa sexta, 20, a realização de exames de mamografia e papanicolau que a carreta do Hospital de Amor, está realizando ali, ao lado do Hospital de Base.

*Foram disponibilizados 400 vagas para o exame de papanicolau e 250 vagas para o de mamografia.

*Os exames são gratuitos e não necessita de pedido médico.

*Entre em contato através do número 9998-4206 ou 4009-9000/9042/9043 para maiores informações.

CELEBRANDO

Advogada Marina Lavocat Barbosa Ernesto comemora na sexta, 20, idade nova. Como não quer festa, curte a data ao lado da família, ganhando todos os mimos e chamegos em especial os do maridão Inácio Ernesto e das filhas Helena e Elisa. Felicidades!!

ENCONTRO DE PROCURADORES

Merci à procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues e corregedor-geral, Celso Jerônimo de Souza, pelo convite para a abertura do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Púbico da Região Norte, que acontece dia 1ºde setembro, às 19 horas, no Auditório do Tribunal Regional Eleitoral – TER.

Domingo, 22, o dia é de festa para a família Manchini. Motivo? niver do primogênito, pecuarista Thiago que celebra a nova idade ao lado dos pais Edson e Gigi Manchini, dos irmãos Thaís e Marcelo e da filhota Ana Clara. Vivas, Vivas. Click de Thiago com sua filha, Ana Clara.

PROMO LINHA PREMIUM MAXILINE

Show de bola a promoção que a Jorge Cosméticos lançou do combo(shampoo e condicionador) da linha Premium da Maxiline, por apenas R$ 89,90, por todo esse mês de agosto, lembrando que está sujeita a limitação de estoque. Uma linha perfeita para vários tipos de tratamentos home care.

Parabéns à Rosângela Cezino, que aniversariou na segunda, 16, comemorados em São Paulo. Saúde, alegrias e vida longa!

EGEO BEAT & HIT

A marca O Boticário invade o mundo funk e para anunciar a fragrância Egeo Beat & Hit, promove revoada, agitando a internet

com Lexa e Kevinho, lançando a música “Só Lazer. É a #RevoadaDoEgeo, Lexa e Kevinho, feita em parceria com o Kondzilla.

*Celebridades como Pocah, MC Rebecca, Jojo Todynho, Gessica Kayana e MC Livinho, participam do evento, dançando a coreografia do movimento junto com todos que postarem vídeos no TikTok com a hashtag #RevoadaDoEgeo.

*A festa acontece até 28 de agosto, no site www.revoadadoegeo.com.br, e os vídeos postados vão se transformar num clipe extraoficial da música. A ação anuncia a novidade do O Boticário que conta com duas fragrâncias: Egeo Beat e Egeo Hit. Para assistir o vídeo, acesse https://www.youtube.com/watch?v=NSni_rUZklg