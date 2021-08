AC volta a subir no índice de novas mortes por covid e ultrapassa outros dois estados brasileiros

Embora não tenha registrado nenhuma morte por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta sexta-feira (28), o Acre voltou ao patamar “em alta” no índice de novos óbitos pela doença.

A informação é do consórcio brasileiro de veículos de imprensa. O aumento é de 33% e é uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

O Distrito Federal e o Rio de Janeiro estão na mesma situação, mas com porcentagens inferiores a do Acre – ambas com 23% e 24%, respectivamente.

Outras sete unidades estão em estabilidade e mais 16 em queda, é o que aponta o estudo.

Situação do Brasil: 578.396 mortes e 20.703.645 casos.