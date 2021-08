Acabou a pandemia? Sábado é marcado por festa lotada no AC e gera críticas de internautas

Mais um fim de semana e mais uma festa lotada é registrada em Rio Branco. Dessa vez, o foco da aglomeração foi o Maison Borges, que recebeu na noite do último sábado (14) a dj Michelle Mignon, na festa “Rolezinho da Maison”.

Nas imagens é possível ver uma grande aglomeração, com centenas de pessoas sem um mínimo de distanciamento e sem máscara. As imagens geraram críticas nas redes sociais. “Que absurdo meu Deus! A pandemia não acabou…”, escreveu uma internauta. Outra navegante lembrou das novas cepas, “Isso é aos poucos? E a variante delta, amado? Totalmente irresponsáveis!”

É importante lembrar que mesmo com a vacinação avançando e com boa parte das pessoas tendo tomado as duas doses do imunizante, especialistas continuam recomendando o uso de máscaras, álcool gel e o distanciamento.

De acordo com especialistas, a vacina não é um passe-livre para as pessoas deixarem de usar as máscaras ou fazerem aglomerações. Os imunizantes, de acordo com suas eficácias, reduzem as chances do adoecimento e, com isso, diminuem a transmissão da doença nas comunidades, mas nenhuma vacina irá proteger a pessoa 100%. “A vacina não é um salvo-conduto, de jeito nenhum. Eu estou vacinado, vou sair de máscara, não vou me aglomerar, vou tentar reduzir ao máximo o risco de entrar em contato com o vírus”, explica o médico Drauzio Varella.