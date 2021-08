“Acho que morri um pouco”, diz Raimundo Accioly no primeiro Dia dos Pais sem o filho Giovanni

No primeiro Dia dos Pais sem seu filho Giovanni, Raimundo Accioly usou as redes sociais para fazer um desabafo emocionante. O músico e radialista Giovanni Acioly morreu em novembro do ano passado, após ficar internado na UTI depois de sofrer um acidente de trânsito na cidade de Tarauacá. O músico bateu na traseira de uma carreta, que estava estacionada em via pública.

Na postagem, Raimundo diz que as vezes chega a pensar que está vivendo no “piloto automático” e relata as dificuldades que tem enfrentado para seguir em frente desde que perdeu seu filho.

“As vezes chego a pensar que estou vivendo no ‘piloto automático’. Tento me manter ‘acordado’ pra cuidar dos meus passos e minhas responsabilidades. Não é fácil. Acho que morri um pouco. Procuro não expressar e nem compartilhar as dores que sinto. Eu hj chorei umas 3 vezes lembrando do meu filho. Tem dias que é muito forte essa ‘parada’. Eu não o esqueço um só minuto. Mas eu sigo firme. Ainda sou útil para as pessoas. Estou de pé”, escreveu Raimundo Accioly.