Acionada para recolher corpo no canal, polícia é surpreendida ao encontrar boneca sexual inflável

Na última terça-feira (17), os serviços de emergência da França receberam uma ligação sobre um “corpo” em um canal na região da Gendarmerie de la Loire. Ao chegar no local, os bombeiros e a polícia foram surpreendidos, já que encontraram uma boneca sexual inflável no lugar do possível cadáver.

O dono da boneca foi convidado pelas autoridades para ir buscar o artefato na delegacia. Em nota, a polícia explicou o caso. “Um casal que andava de bicicleta descobriu uma massa flutuante no canal que poderia se assemelhar a um cadáver humano. Em dois sacos de lixo, era possível distinguir duas pernas e um tronco. Com a ajuda dos bombeiros, o objeto flutuante foi levado às margens. Veredito: uma boneca de silicone cheia de ar. Obviamente seu dono pode buscá-la em Charlieu”, informou.