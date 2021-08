Acre para o mundo, aniversário do Coffee House com programação especial e mais! Confira na coluna da Jackie

Coluna Jackie

Acre para o mundo

Na degustação de lançamento do projeto Acre para o mundo, realizado pelas Chefs de Cozinha Rafa Brozzo e Kamilla Mantovanelli, dia 31, no restaurante Manto Verde, as anfitriãs receberam colunistas sociais, influenciadoras e profissionais da área de turismo, para apresentar o projeto e os pratos criados especialmente para o evento. As fotos são da ilustradora e fotógrafa Luíza Pinheiro.

Bati um papo com as Chefs de Cozinha para conhecer melhor o projeto

Presentes no evento, os colunistas Moisés Alencastro, Jocely Abreu, Jackie e Márcia Abreu; e a empresária Juliana Pejon

Representantes da Secretaria de Turismo com a Chefs Rafa e Kamilla: Rita Ramos, chefe do Monitoramento Turístico; Leidiana Moraes, chefe do Departamento do Turismo e Risoleta Queiroz, coordenadora do CADASTUR

As Chefs com a influenciadora digital Camilla Brozzo e a artista Camile Castro

A chef Rafa Brozzo com seu pai

Coffee House

A empresária Eveline Alencar e a chef de cozinha Márcia Papayannaros receberam alguns convidados, no sábado, 31, para celebrar os dois anos do Coffee House com um brunch, harmonizado pelas cervejas de café Louvada – lançadas no evento. A especialista em etiqueta social Cláudia Carpi foi a responsável pela mesa posta do evento. O Coffee House abre de segunda a sábado, de 11 às 20h, na Galeria Getúlio, loja 6. As fotos são da ilustradora e fotógrafa Luíza Pinheiro.

A anfitriã Eveline Alencar e a gerente e chef de cozinha Márcia Papayannaros com a sua equipe

Empresária Eveline Alencar com o amigo Chef Deocleciano Brito

A carioca radicada em São Paulo, Cláudia Carpi, especialista em etiqueta e em mesa posta, com a sobrinha Marcella Papayannaros e a cunhada, a Chef Márcia Papayannaros.

Reencontro com a amiga Cláudia Carpi, após uma longa temporada

Quem vê close, não vê corre! Eu e Agatha Rosa trabalhamos muito no sábado, mas caprichamos na produção. Se não é pra lacrar, a gente nem sai de casa. Hahaha

Medicina Ortomolecular

De 23 a 25 de julho, a médica ginecologista Thaysa Vilela participou de mais um módulo da Pós-Graduação em Medicina Ortomolecular, em São Paulo-SP. Na foto, com a médico e professor Artur Lemos, referência em Medicina Ortomolecular no país. Foi o primeiro módulo presencial, desde o início da pandemia.

Desmonte na educação

Em audiência com o ministro da Educação, Leo de Brito (PT-AC) voltou a cobrar a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais. Ele fez diversos questionamentos ao ministro da Educação Milton Ribeiro, durante audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 4.

A audiência foi proposta por Leo de Brito afim de esclarecer suspeita de favorecimento a instituições de ensino por parte do Ministério da Educação. O parlamentar acreano cobrou o ministro da Educação a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais. Os cortes no orçamento atingiram as 69 universidades federais do país, totalizando 18,16%, o equivalente a 1.000.943.150 (um bilhão, novecentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta reais) em relação a 2020.

Juá

Em recente e rápida viagem de férias com a mãe, desembargadora Eva Evangelista, a colunista social Giuliana Evangelista passou alguns dias em São Paulo, Curitiba e Goiânia. Lá jantaram no restaurante Juá, do premiado chef de cozinha acreano Júnior Marinho, em companhia da Evinha Evangelista e de seu namorado Jorge Salomão. Foram muito bem recebidos pelo querido conterrâneo, que foi finalista do programa Mestre do Sabor!

Prata da casa

A colunista social acreana Roberta Lima é a nova vice-presidente Norte I da Federação Brasileira de Colunistas Sociais – Febracos. Ela foi convidada pela presidente, Aninha Monteiro, e pela presidente Executiva, Jaciara Barros. Certamente tem muito a contribuir com a atual gestão.

Mrs. Jarude

No dia 24, a empresária Nádia Jarude, seu esposo Luciano Farias e o filho Diogo Sabião, chef de cozinha que participou do programa Mestre do Sabor, receberam convidados para o coquetel de abertura do restaurante Mrs. Jarude, na Galeria Ville Center. Durante o evento foi prestada uma homenagem (in memorian) às matriarcas da família Jarude – Felícia e Soraya -, que deixaram o legado da culinária sírio-libanesa para a família. Vejam quem esteve por lá!

À esquerda, Nádia Jarude; e à direita, Mariana Tavares, Daniel Scarcelo, Maurício Tavares e Luciano Farias

Mariana Tavares e Islei Vidon

Ludmilla Cavalcante

À esquerda, Luciana Doimo e Nádia Jarude; e à direita, Glória Paiva

Arteterapia

A artista Leucislene Mendes, que também é ledora, transcritora e pós graduada na área financeira, está realizando uma rifa da obra “Num lugar só meu”, que criou durante as atividades realizadas na Oficina de Expressão Artística Livre, do Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, local onde aconteceu seu encontro com as tintas e com a arteterapia. Sobre a obra “Num lugar só meu”, ela diz que “fico emocionada quando entro nele, é como se fosse uma viagem rápida ainda que tão distante da realidade humana. Ou quem sabe uma saída para tudo de ruim que a Terra estaria vivenciando”. Os recursos levantados através da rifa contribuirão nos custos que tem, enquanto cuidadora de seu irmão Marinaldo. O sorteio será no dia 8 de setembro, no Facebook “A Arte de Ser”. Informações: 98421-1730 (pix) e 99911-8920.

Ação de aniversário da Rosasfarma é finalizada com sorteio de prêmios

Desde a segunda quinzena de julho que a Rosasfarma presenteia os clientes com diversas facilidades, entre eles descontos e muitas opções em comemoração aos 23 anos de fundação do empreendimento, completados no dia 23 de julho. E o fechamento da celebração de mais um grande aniversário foi realizado na terça-feira, 4, com o sorteio de 23 vouchers no valor de R$200 em compras na nova sede.

Para auxiliar o combate à pandemia, a atividade foi feita de forma virtual nas redes sociais de influenciadores e colunistas. Um espaço separado dos clientes e funcionários para evitar aglomerações foi reservado para eles. Os convidados foram responsáveis por balançar a urna e selecionar os nomes depositados pelos participantes, que ganharam cupons do sorteio a cada R$100 compras. O desconto de 23% e o lançamento do aplicativo “Rosarfarma” também fizeram parte das celebrações.

Happy day

Toda felicidade do mundo para o jornalista Douglas Richer, que celebrou mais um ano de vida no dia 5 de agosto. Passou o dia trabalhando, mas não escapou das homenagens dos amigos e familiares, especialmente nas redes sociais.

B-Day da Help

A aniversariante do dia 3 foi a advogada Socorro Rodrigues, que celebrou a data com discrição, juntamente com a sua família e o marido Sérgio Souto. Parabéns!

Mais um

Quem celebrou mais um ano de vida no dia 4 de agosto foi a reitora da Ufac, Guida Aquino, que celebrou a data em família, como pede o momento. Felicidades!

Celebração

Muito anos de vida para a nutricionista Kátia Reche, aniversariante do dia 5 de agosto. Saúde e paz!

O Boticário realiza homenagem ao dia dos pais durante o Brasileirão

O Boticário promoveu a campanha #TodoAmorDePai, que traz a reflexão sobre o papel e a importância da presença paterna na vida de um filho. Para a marca, ser pai não é o colocar um filho no mundo, é colocar todo amor do mundo num filho, e para celebrar o movimento, o Boticário entrou em campo no dia 1º de agosto, na partida do Brasileirão, para convocar a maior torcida do Brasil e prestar uma homenagem aos maiores torcedores: os pais presentes. Durante o clássico Corinthians x Flamengo, que aconteceu no Neo Química Arena, como parte da série A do Brasileirão, a mensagem da marca tomou conta da arquibancada levantando a bandeira #TodoAmorDePai que vai homenagear todos os pais que se dedicam e colocam todo o seu amor nas relações.

Além da bandeira estendida, que ocupou o lugar das duas maiores torcidas do país, a marca levou a presença dos pais, literalmente, para o gramado estampando a camisa oficial dos dois times. No lugar dos nomes dos jogadores, cada um se apresentou em campo substituindo seu nome pelo do pai ou de quem cumpriu esse papel na sua vida, mais uma forma de homenagear quem sempre esteve presente.

Celebridades na torcida

Entre as celebridades que fizeram parte da torcida, acompanhando o jogo e homenageando os seus pais, estavam Michel Teló, Rubinho Barrichello e Lázaro Ramos.

Influenciadores acreanos em campo

Entre as celebridades acreanas convocadas para entrar em campo, estavam os gêmeos Lucas e Marcel Blazute, que homenagearam o pai Ailton. Já a inffluenciadora digital Kailane Amorim, grávida de oito meses, homenageou o marido e pai de seu primeiro filho, André.

Kits incríveis e sustentáveis para o Dia dos Pais

Momentos especiais são aqueles que ficam na memória e merecem ser incentivados cada vez mais, especialmente no cenário atual, quando muitos laços puderam se intensificar, seja pela presença diária que aproximou pais e filhos, ou pela ausência de um abraço por carinho e proteção.

Neste Dia dos Pais, o Boticário convida pais e filhos a contarem e relembrarem histórias marcantes e a criarem novos momentos juntos, por meio dos seus 11 kits presenteáveis com mensagens inspiradoras, traduzidas em selos nas embalagens, para que juntos, possam se arriscar, se desafiar, se descobrir e se aventurar.

Mães que são pais

E a ocasião é perfeita para retribuir o carinho de todos os tipos de pai: o avô, o tio, o padrinho, o sogro e a mãe que faz papel duplo, com maestria e transbordando amor. Por isso, nesse Dia dos Pais, pela primeira vez, o Boticário desenvolveu um kit exclusivo na versão feminina, para mães que atuaram também nesse papel: o trio de miniaturas da linha Floratta.

Além das embalagens com design moderno e convidativo, um grande diferencial dos kits para a data são os acessórios que complementam os produtos, como carteira, necessaire, organizadores e bags, que prometem surpreender ainda mais.

Sustentabilidade

As datas comemorativas no Boticário também contam com muito propósito e cuidado com a natureza. Todos os kits tiveram o uso de papel 100% reciclado e mais de 300 mil garrafas PET retiradas do meio-ambiente para compor os berços das embalagens.

Na compra de kits de Dia dos pais, o consumidor colabora com o Instituto Grupo Boticário a apoiar o projeto Jovens em Transformação, que atende quase cinco mil jovens de 16 a 29 anos, do Rio de Janeiro e São Paulo, com cursos de capacitação em diferentes áreas, como saúde, beleza e tecnologia. Saiba mais em boticario.com.br/compreedoe.