Acre tem menos de 20% da população totalmente imunizada contra Covid-19, diz consórcio

De acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa, o Acre é um dos 9 Estados do Brasil com menos de 20% da população totalmente imunizada contra a Covid-19.

Até esta quinta-feira (19), pouco mais de 611.700 doses foram aplicadas. Ao todo, 177.790 acreanos estão imunizados com as duas doses e/ou dose única, em uma porcentagem de 19,88% da população total.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) diz que 433.937 acreanos já receberam a primeira dose.

Na mesma situação que o Acre está o Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Na Região Norte, apenas o Pará ultrapassou os 20%. Roraima tem apenas 13,24% da população imunizada e o Amapá, que está na lanterna do ranking nacional, apenas 13,09%.

O Estado já recebeu do Governo Federal 842.183 doses de vacinas.