Acre ultrapassa a marca de 900 mil habitantes, diz IBGE; houve aumento de 1,4%

O Estado do Acre teve um crescimento populacional de 1,4% no número de habitantes de 2020 para 2021. Isto é o que diz o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre Estimativas da População dos municípios acreanos, com data de referência em 01 de julho deste ano. Em 2020, a estimativa era de 894.470 pessoas, e neste ano, o Instituto apontou para 906.876 habitantes residentes no Acre, com uma variação de 12.406 pessoas.

Somente na capital Rio Branco, que é o município com a maior quantidade populacional do estado, os números saltaram de 413.418 para 419.452 em 2021, com o crescimento de 6.034, convertidos em 1,4% em termos percentuais.

A Unidade Estadual do IBGE no Acre também emitiu dados detalhados sobre as estimativas populacionais para cada município. Em números proporcionais, Santa Rosa do Purus foi o que mais houve crescimento, com 2,6%. Em 2020, foram estimadas 6.717 habitantes. Já em 2021, o Instituto apontou para 6.893, com o acréscimo de 176 pessoas.

Já o município de Feijó foi o que apresentou menor crescimento percentual, com 0,3%. Em 2020, foram 34.884. Em 2021, estima-se 34.986, aumentando 102 habitantes.

Uma observação importante destacada neste relatório é sobre o excesso de mortes e diminuição dos nascimentos para além do esperado. Pelos dados preliminares do Registro Civil e do Ministério da Saúde, entende-se que a pandemia de Covid-19 tem grandes implicações na população.

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os Estados e Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, disse o relatório.

Em termos de região Norte, o Acre fica atrás apenas do Amapá (877.613) e de Roraima (652.713). Os estados com números acima de 1 milhão de habitantes são: Pará (8.777.124), Amazonas (4.269.995), Rondônia (1.815.278) e Tocantins (1.607.363), respectivamente.